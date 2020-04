Denn wir befinden uns mittendrin in so einem Ereignis, wie es in der westlichen Welt so vermutlich seit dem 11. September 2001 nicht mehr wahrgenommen wurde. So merkwürdig es allerdings auch scheint, dennoch weiterhin zum Supermarkt gehen zu können und zur Arbeit zu müssen: Um uns herum passiert gerade etwas Großes, Unvorhergesehenes, bis dato Unvorstellbares, über dessen Möglichkeit zu sprechen uns vorher noch unmöglich war.

Wir müssen also reden. Oder besser noch: schreiben. Die alte Teletechnik erlebt ein kleines Revival in Zeiten sozialer Abstandnahme. Es wird das halbe Internet vollgeschrieben mit Gedanken zu dem, was war, was ist, was da wohl kommen möge und was von da an anders sein muss. Das ist nur folgerichtig, denn jede Krise geht immer mit Kritik einher, wie mich auch Derrida nochmal erinnerte: Beide wurzeln im selben Wort, κρίνειν (krínein, zu Deutsch: [unter-]scheiden, trennen) und bedingen einander derzeit fröhlich.

Slavoj Žižek beispielsweise ist gemeinhin kein Kind von Langsamkeit und hat also natürlich schon das erste theoretische Werk zur Pandemie verfasst und auch sonst werfen die prominenten Vertreter_innen politischer Theorie gerade so viel um sich, dass sich kaum Schritt halten lässt. Das ist nur verständlich: Was vor zwei Monaten noch unter Gegenwartsanalyse lief, ist heute schon mit historischem Abstand zu lesen und mancher Gedanke zum Stand der Dinge über wenige Wochen hinweg völlig vorgestrig geworden. Es muss, das ist klar, alles neu verhandelt werden.

Und das heißt wirklich: alles. „The COVID-19 pandemic will change everything – for better or worse”, betitelte Christine Berry nicht ohne Grund ihre Einschätzung der Situation auf dem Blog des Verlags Verso, wo auch die englische Übersetzung eines Artikels aus Le Monde erschienen ist, in dem Cédric Durand und Razmig Keucheyan gleich vier parallel ablaufende Krisen diagnostizieren. Und dass die ökonomischen Folgen der Pandemie keineswegs auf das Virus allein zurückzuführen sind, durchaus aber von ihm verstärkt werden, argumentiert Michael Roberts in den immer unbedingt lesenswerten Analysen, die er auf seinem Blog veröffentlicht.

Mehr Texte aus aller Welt und in vielen anderen Sprachen liefert der Newsletter beziehungsweise das Online-Archiv Coronavirus Readings von The Syllabus. Ein Blick darauf allein beweist: Die Gemengelage ist kompliziert. Warum aber eine dezidierte Stellungnahme in politischer Hinsicht aktuell schwieriger denn je scheint, hat Moritz Rudolph im Merkur in nur wenigen Worten bereits vor einer Weile konzise auf den Punkt gebracht:

„Dass das Virus im spätkommunistischen China unter kapitalistischen Bedingungen ausbrach (Wildtierhaltung für wachsende Gourmetmärkte) und sich verbreitete (über die Globalisierungsrouten), im kapitalistischen Westen jetzt aber zaghafte kommunistische Sehnsüchte weckt und den Liberalismus zurücknimmt, ist schon ein Ding, das zeigt, wie verworren es hier zugeht und was da alles aufbricht (…).”

Das überhaupt ist es ja, was die aktuelle(n) Krise(n) dermaßen ereignishaft macht: Es ist, als hätte jemand alle Farbwerte der sowieso schon bestehenden Widersprüche einer globalisierten Welt voll aufgedreht. Die Bizarrerie des (vormaligen) Normalzustands tritt akuter denn je hervor, und eine Rückkehr dahin scheint immer weniger wünschenswert. Nur: Wohin soll’s denn nun gehen?

Sollen wir geschlossen in den Miet- oder gleich in den Generalstreik gehen? Sollte das Personal aus dem Gesundheitswesen und der Pflege nicht für mindestens eine halbe Stunde die Arbeit niederlegen, um zu beweisen, wie essentiell und systemrelevant es wirklich ist? Brauchen wir am Ende nicht ein Jubeljahr? Täte es ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie es in Spanien gerade salonfähig gemacht wird – oder sollten wir nicht lieber gleich das Kapitalverhältnis auflösen? Ist jetzt die Gelegenheit für eine Revolution gekommen, und wenn ja, kommt sie dann auch wirklich von der richtigen Seite? Wie lassen sich über 1,5 Meter Mindestabstand hinweg solidarische Bündnisse schmieden, wie sie angesichts des Versagens linker Parteipolitik erst in Großbritannien und nun auch den USA (von der Bundesrepublik ganz zu schweigen) dringender notwendig sind denn je? Wie lassen sich in derlei kritischen Zeiten kritische Massen organisieren?

Auch wir von SPEX stehen angesichts dieser Krise(n) da und wollen umso kritischer intervenieren. Nur sind uns weitgehend die Hände gebunden und zwar durch genau die elenden Umstände, die in diesem Magazin seit jeher problematisiert werden. Wenn das erst die Tragödie ist, wie wird dann erst die Farce aussehen? Die zahlreichen Kolleg_innen, die aktuell auf allen Plattformen ankündigen, ihren Job verloren zu haben, werden uns sicherlich in kurzer Zeit die Antwort zukommen lassen können.

Wenn uns aber dieses Ereignis eins gezeigt hat, dann, dass Ereignisse weiterhin im Rahmen des Möglichen liegen, so unmöglich sie auch vorzustellen sind. Heißt: Wir geben weiterhin nicht auf. Rund drei Jahrzehnte nach dem Ende der Geschichte könnte immerhin endlich wieder Geschichte gemacht werden.