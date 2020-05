die gute Neuigkeit gleich vorweg: Ich bin kein Quadratmetermensch mehr. Seit wir uns zuletzt gehört haben, habe ich auf schätzungsweise 14 weiteren Spaziergängen durch Beton und Park weiter die anderen Quadratmetermenschen in meinem Berliner Viertel umkurvt und dabei laut mitgeliefertem Schrittzähler in meinem Telefon rund 55 Kilometer zurückgelegt. Danach reichte es mir. Ich habe meine Sachen gepackt, weitere 755 Kilometer abgerissen, mich im Garten des Elternhauses meiner Freundin in der südwestdeutschen Provinz niedergelassen und zähle neuerdings die Frösche im Teich. Aktuell sind es sieben.

In der Covid-19-Pandemie verwächst etwas gefährlich, was eigentlich nicht zusammengehört. Was dabei herauskommt? Weiß niemand.

Nicht etwa, weil ich mich für mein mir zugelostes Privileg schäme. Das tue ich, aber das Problem ist ein anderes. Ich befinde mich nun seit einer ganzen Weile in einer Art Zwischenwelt. Vor mir blüht der Rhododendron und verblühen die Tulpen, der Weißwein für den Abend ist schon kühl, der Wind durchweht drei Trauerweiden und über meinem Arbeitsplatz auf der Terrasse wächst wilder Wein. Dennoch arbeite ich gut und gerne den ganzen Tag, auch wenn ich eigentlich nicht arbeite. Ich checke Mails, rufe Leute an, redigiere und schreibe zu allen möglichen Zeiten. Kurz: Hier verwächst etwas gefährlich, was eigentlich nicht zusammengehört. Arbeit und Freizeit. Erwerbstätigkeit und Urlaub. Kommt euch irgendwie bekannt vor?

Das Problem bin nicht ich persönlich. Ich bin ein mitteljunger weißer Mann in einer Branche, die leider weiterhin von mittelalten weißen Männern dominiert wird. Leuten also, die mich in aller Regel ziemlich gut behandeln. Ich kann das ab, auch die neue Seltsamkeit. Das Problem ist, dass hier gerade ein Prozess rapide beschleunigt wird, der bereits in den vergangenen Jahren angestoßen wurde – mittels gig economy und anderen fixen Ideen einer maximal auf die Bedürfnisse von dezentralen Großunternehmen zugeschnittenen Wirtschaftsordnung.

„Die Folgen sind noch nicht abzusehen“, hört man ja immer wieder, wenn es, wie eigentlich immer, um die Covid-19-Pandemie geht. Richtig. Die Wirtschaft leidet vom großen Zeh bis zum Kopf, die Kulturproduktion steht so gut wie still, meinem halben Freund_innenkreis geht es wirtschaftlich beschissen. Von den psychosozialen Auswirkungen ganz zu schweigen. Was soll da schon Gutes dabei herauskommen? Das weiß niemand. Bei einem bin ich mir aber sicher: Dass wir jetzt wochenlang im Homeoffice arbeiten, wird keine positiven Auswirkungen haben.

Die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort war spätestens seit der industriellen Revolution bis auf einige Ausnahmen, genau, alternativlos. Oder wer hätte bitte zwischen Wohn- und Studierzimmer einen Stahlträger gießen sollen? Mit den Jahrzehnten verschwand dieser Sachzwang zwar in immer mehr Bereichen, dennoch wurde die räumliche Trennung – auch auf gewerkschaftlichen Druck hin – aufrecht erhalten. Aus gutem Grund. Denn wo beide Sphären verschmelzen, lauert der Feind aller Arbeitnehmer_innen: (Selbst-)Ausbeutung, dauerhafter Dienst, fehlende Erholungszeit. Ein Zustand, den die vielen unterbezahlten Freelancer_innen in meiner Branche, also über Jahre auch ich, nur zu gut kennen.

Aber um meine Befindlichkeiten soll es weiterhin nicht gehen. Ganz konkret gefährdet die aktuelle Lage nämlich die bitterlich erkämpften Errungenschaften weniger privilegierter Menschen als mir. Das kollektive Homeoffice torpediert relativ unbemerkt Dinge, die uns allen wichtig sein sollten. Wie sieht es etwa mit der schon vor der Pandemie alles andere als sicheren Trennung von Karriere und Familie aus? Wie sollen berufstätige Mütter, am besten noch alleinerziehend, darauf pochen, dass sie Unterstützung und Hilfen brauchen, um das zu schaffen? Stichwort: „ging doch“. Wenn Frauen, die sich um Kinder kümmern müssen, jetzt aus ganz praktischen Gründen ihr Arbeitspensum herunterfahren: Wer will garantieren, dass die Rückkehr nach der Krise in einer angeschlagenen Wirtschaft auch funktioniert? Auch das war zuvor nicht wirklich einfach. Um es ganz plakativ und verkürzt zu sagen: Homeoffice tötet Arbeit – zumindest so, wie wir sie kennen.

Dieser Tage sprach ich lange mit einer Literaturwissenschaftlerin, die zu der Frage forscht, wie Epidemien die Kultur über die Jahrhunderte beeinflusst haben. Ihre These: Das ist ziemlicher Quatsch. Vielmehr sei es umgekehrt, sagt sie. Der jeweils gegenwärtige kulturelle Konsens sei es, der Epidemien erst ausforme, wie wir sie wahrnehmen, welche Folgen sie haben, was sie zerstören oder aufblühen lassen. Da ist was dran, gerade wenn man auf die aktuellen Entwicklungen schaut. Epidemische Ereignisse wirken wie ein Brennglas, das die Fäulnisherde einer Gesellschaft unerbittlich scharf stellt. Was genau ich beim Blick darauf sehe, erspare ich euch an dieser Stelle, wir hören uns ja wieder. Dann womöglich wieder als Quadratmetermensch. Bis dahin widme ich mich wieder Fröschen und Mails.