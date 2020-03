Nach einem halben Jahr in Europa bin ich nach Santiago de Chile zurückgekehrt, um mein Viertel in der Innenstadt komplett verändert vorzufinden. Gleich nach meiner Ankunft treffe ich mich mit der Sängerin und Produzentin Iarahei. Wir wollen durch die Nachbarschaft spazieren. Zur Plaza de la Dignidad, was übersetzt „Platz der Würde“ bedeutet. Bis vor wenigen Monaten nannten die Menschen von Santiago diesen Ort noch Plaza Italia. Das war vor den Demonstrationen, die dort seit dem 18. Oktober 2019 beinahe täglich stattfinden.

Iarahei hat Mundschutzmasken mitgebracht. Gegen das omnipräsente Tränengas, das selbst an ruhigen Tagen wie diesem Sonntag in der Luft hängt. „Du wirst dich in den nächsten Wochen daran gewöhnen”, sagt sie. „Wir haben uns alle daran gewöhnt, leider.”

„Das Land, in dem der Neoliberalismus begann, ist auch das Land, in dem sein Ende beginnt.“ – Graffito im Zentrum von Santiago de Chile

Unser Spaziergang führt Iarahei und mich von meiner Wohnung aus durch das beschauliche, bei Tourist_innen beliebte Barrio Lastarria. Ich habe dieses Viertel aus meiner Kindheit etwas unaufgeräumt und heruntergekommen in Erinnerung. Aber auch das Barrio Lastarria hat sich im Laufe der Zeit an die Standards der globalisierten Gentrifizierung angepasst – samt Barber Shops und Flat-White-Kaffee. All das sehen wir auch heute. Und doch ist etwas anders.

Ausnahmslos alle Häuserwände sind vollgesprüht, bemalt und plakatiert. Mit Parolen, Illustrationen und Fotomontagen, die die herrschenden Zustände kritisieren. Attacken auf den konservativen Geschäftsmann und Präsidenten Sebastián Piñera. Forderungen nach einer verfassungsgebenden Versammlung, die die bestehende Verfassung ablösen soll – ein Überbleibsel aus den Zeiten der Diktatur unter Augusto Pinochet. Vor allem aber: Sprüche gegen die pacos, die Bullen, die Carabineros de Chile.

Vor dem improvisierten Altar: Halstücher, Schutzbrillen, leere Tränengashülsen, Blumen

Unser Spaziergang durch die zona cero, wie das Epizentrum der Proteste genannt wird, führt uns auch zum Club Noa Noa. Dort werde ich während meines Aufenthalts in Chile jeden Donnerstag auflegen – auch zusammen mit Iarahei. Vor dem Eingang stutze ich kurz, denn ich erkenne den Ort kaum wieder. Ein riesiges „ACAB“-Graffito bedeckt ihn komplett. „ACAB”, dieses international bekannte Akronym für „All Cops Are Bastards”, ist in Santiago heutzutage an beinahe jeder Ecke zu sehen, in jedem öffentlichen Klo, an Bushaltestellen, auf Straßenschildern.

Wir biegen in eine Gasse ein, die zur Alameda führt, der großen, emblematischen Allee der Stadt, und stehen plötzlich an einer Straßenecke, die zum Altar umfunktioniert wurde. Eine Wandbemalung gedenkt den Opfern aus der primera linea, den vermummten Kämpfer_innen, die die direkte Konfrontation mit den pacos suchen, und die sich mit aus Straßenschildern oder Satellitenschüsseln gebastelten Schutzschilden, Schleudern, Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails an die vorderste Front der nicht enden wollenden Tumulte begeben. Vor dem improvisierten Altar liegen unterschiedliche Gaben und Reminiszenzen: Halstücher, Schutzbrillen, leere Tränengashülsen, Blumen. Und immer wieder: zwei verschiedene Fahnen, die „Wenüfoye“, die Fahne der Mapuches, der indigenen Bevölkerung Chiles, und die umgewandelte chilenische Nationalflagge, ganz in Schwarz, mit weißem Stern.