Aus dem Leben: Crack Cloud im Albumvorabstream

Ambition ist ein großes Wort. Häufig als Selbstüberschätzung verkannt, ist es gerade dieser rebellische Anspruch, der Veränderung und Fortschritt möglich macht. Crack Cloud möchten den Sound der Gang of Four und Talking Heads mit dem politischen Ethos eines Malcolm X und der visuellen Erscheinung eines Hip-Hop-Projekts vereinen. Das Multimediakollektiv aus Kanada, zusammengesetzt aus Menschen aller möglicher Herkunft, hat Ambitionen. Und ein selbstbenanntes Album, um diese zu untermauern. SPEX stream das Album vorab.

Zach Choy und Mohammad Ali Sharar, die zum Kern des kanadischen Kollektivs gehören, verbindet mehr als nur die Musik. Beide kämpften gegen die Sucht, ehe sie sich gemeinsam für Drogenabhängige in Vancouver einsetzten. In safe spaces schaffen sie mittlerweile Raum für einen ehrlichen, nicht stigmatisierten Austausch über Sucht und psychische Erkrankungen.

Persönliche Erfahrungen und solche, die bei der Betreuung Suchterkrankter unvermeidbar sind, zeichnen Crack Cloud, in Sound und Inhalt. Unsteter Gesang, der in seiner Emotionalität und Ehrlichkeit authentisch affektiert wirkt. Authentisch affektiert? Ist das überhaupt möglich?

Klar. Crack Cloud sind eben nicht nur eine Person, der nur eine Einstellung abgekauft werden könnte, sondern ein Kollektiv, das gerade davon lebt, sprunghaft und multiperspektivisch zu sein. Das Album, das sich aus zwei EPs zusammensetzt, wirkt an Stellen minimalistisch, steril, klinisch durchschaubar, an anderen Stellen gezeichnet von psychischer Labilität.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten in einem persönlichen Gespräch Ihr Innerstes nach Außen kehren, dürften nichts verbergen, müssten Ihre Emotionen in der Rhythmik Ihrer Stimme transportieren und das, was nicht artikuliert werden kann, in der Musik. Es gibt einfachere Aufgaben, Crack Cloud haben es für Sie übernommen.

Crack Cloud erscheint am 01. Juni. SPEX streamt das Album exklusiv vor dem offiziellen Release.