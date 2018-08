Advertorial: Desperados bringt dich zum Lollapalooza Berlin! / Verlosung

Die Saison der Open-Air-Festivals ist noch nicht vorbei! Wenn Anfang September das Lollapalooza im Berliner Olympiastadion steigt, kommt noch einmal Spätsommerstimmung auf. Desperados bringt dich hin!

In diesem Jahr wird der Festival-Ableger aus den USA zwar erst zum vierten Mal in Deutschland ausgerichtet, trotzdem war das Lollapalooza schon im letzten Jahr hierzulande das größte Musikevent unter freiem Himmel. Anfang September zieht das Lollapalooza ins Berliner Olympiastadion – eine angemessen große Location für Acts wie Kraftwerk, The National, Dua Lipa, Casper, Kat Frankie, The Weeknd oder Gurr.

Desperados ist mit einer eigenen Bar auf dem Festivalgelände vertreten und macht dir einen Deal, den du kaum ablehnen kannst: Kaufe zwei Desperados deiner Wahl und bekomme ein Desperados-Mojito oder Desperados-Red gratis dazu. Nähere Informationen wirst du auf dem Festivalgelände entdecken.

SPEX verlost gemeinsam mit Desperados 1×2 Tickets für das Lollapalooza am 8. und 9. September in Berlin. Sende zum Mitmachen bis zum 24. August eine Mail an gewinnen@spex.de. Teilnahme ab 18 Jahren.