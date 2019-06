Zeit für das Unerhörte: SPEX präsentiert das A L’Arme Festival.

Vom 31. Juli bis zum 3. August werden im Radialsystem und dem Holzmarkt 25 die Grenzen des Hör- und Spielbaren ausgelotet. Das A L’Arme Festival schickt sich in seiner mittlerweile siebten Auflage an, neue Schnittstellen zwischen der Jazz-Avantgarde und dem experimentellen Spektrum der Pop- und Noise-Musik ausfindig zu machen.

Das soll mittels Improvisationen, Performances und Konzerten geschehen. Die einzelnen Festivaltage sind mit Bedacht und Hinblick auf die jeweiligen Synergien der auftretenden Künstler_innen zusammengestellt. So findet Krautrocks finest Hans Joachim Irmler in einer Supergroup namens Anguish zu Will Brooks von der US-amerikanischen Noise-Rap-Crew Dälek. Und am Freitag, den 2. August, treffen Matana Roberts, Nils Petter Molvær, Natalie Sandtorv und Jan Jelineks Groupshow aufeinander.

Als besonderer Katalysator für die fluiden Genre-Verbindungen dürfte mit Sicherheit auch die Spree dienen, an deren Ufer die beiden Venues gelegen sind.

SPEX präsentiert das A L’Arme Festival

31.07. – 03.08. Berlin – Radialsystem & Holzmarkt 25