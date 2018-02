Musik aus Zeiten, als filterlose Zigaretten noch völlig okay waren. Der Auftritt von Lee Fields & The Expressions im Berliner Columbia Theater transportierte SPEX-Fotograf Nils Witte mit dem Soul Train direkt in die Siebziger. „Feinster handgemachter, schmachtender Soul“, so Wittes Urteil. Die Bilder von der Lee-Fields-Timemachine lassen da Sehnsucht aufkommen.

1 of 17